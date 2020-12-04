Главный инфекционист Восточной больницы: у переболевших Covid-19 возникают проблемы с печенью и почками

"С достаточной уверенностью могу утверждать, что у людей, которые переболели Covid-19, много различных последствий для здоровья, которые впоследствии лягут на плечи системы здравоохранения", — заявила в эфире передачи "900 секунд" телеканала TV3 главный инфекционист Рижской Восточной больницы Людмила Виксна.

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По ее словам, у многих латвийцев, которые переболели Covid-19, наблюдаются повреждения различных органов, в том числе почек и печени. У части пациентов в течение нескольких месяцев побочные проблемы, вызванные коронавирусом, проходят, но у достаточно большого числа людей они остаются надолго.

Виксна отметила, что подобные осложнения возможны и после гриппа и других болезней, но Covid-19 в этом плане чаще приводит к проблемам такого рода.

На данный момент число коек, доступных для пациентов Covid-19 достигло до 800, отметил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис (Развитие/За!).

Дуритис указал, что отмена плановых услуг в больницах даст дополнительно 157 коек. Сейчас ведомство ведет переговоры с больницами, которые могли бы подключиться к уходу за пациентами Covid-19, а значит, количество коек может вырасти.

Число доступных для пациентов Covid-19 коек постепенно увеличивается. Изначально сообщалось о 450-500 койках, потом больницы смогли освободить еще чуть больше сотни мест.

Дуритис указал, что Минздрав также работает над механизмами, позволяющими увеличить объем тестирования. Он не исключает, что ограничения могут быть еще сильнее ужесточены, если общество не будет соблюдать существующие ограничения.