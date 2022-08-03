Главный кандидат в премьера Attīstībai/Par! — Пабрикс, "запасной" — Голубева

Политическое объединение Attīstībai/Par! на выборах в 14-й Сейм выдвинуло в премьер-министры действующего министра обороны Артиса Пабрикса. Второй кандидат в премьеры — депутат Сейма, бывший министр внутренних дел Мария Голубева.

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Пабрикс является членом партии Latvijas attīstībai, Голубева — членом движения "Par!. Обе партии входят в политическое объединение Attīstībai/Par!, и отношения между ними складываются не всегда просто.

АР! поясняет, что Пабрикс, баллотирующийся в Сейм в Видземе под первым номером, выдвинут в премьеры "как государственный муж с самым большим опытом работы в правительстве и Европе" и указывает, что главное требование к следующего главе правительства быть кризисным менеджером и обеспечивать безопасность.

"Моя первоочередная задача при вступлении в должность — обеспечить национальную, социальную и экономическую безопасность. Новому правительству не будет дано время для разбега, поскольку разрешать кризис надо с первого дня. Премьеру нужно будет быть кризисным менеджером, который сам возьмет на себя ответственность и потребует действий от министров", — заявил Пабрикс.

Выдвижение в премьеры вторым кандидатом лидера Рижского списка Голубевой связано с тем, что АР! позитивно оценивает достижения политика, указывая на то, что экс-глава МВД продолжит реализовывать ценности гражданской нации, безопасного общества и прав человека.

Следует предположить и то, что Голубева, баллотирующаяся в Риге, где проживает много избирателей-нелатышей, вероятно, имеет более позитивный имидж в русскоязычной среде, чем Пабрикс.

Сама Голубева выразила поддержку кандидатуре Пабрикса: "Он -опытный руководитель министерством, значимым для национальной безопасности, и сильный кандидат для работы премьером. Я готова работать в команде Артиса, и, если это будет необходимо, взять на себя руководство правительством".

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.