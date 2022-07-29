Главный редактор "Дождя": латвийские власти в отношениях с русскоязычными забыли о вездесущей России

Латвийские власти в отношениях с русскоязычными, проживающими в Латвии, забывают о вездесущей России, что очень осложняет эти отношения, заявил в интервью TV3 главный редактор российской независимой телепрограммы "Дождь" ("Дождь"/"TV Rain") Тихон Дзядко.

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По его мнению, события в Латвии с точки зрения информации и повестки "Дождя" существенно не отличаются от событий в других странах. У "Дождя" есть две аудитории — люди в России и русскоязычные люди за пределами России, которые делятся на еще более мелкие аудитории, и их, как оказалось, невозможно объединить.

"Сегодня впервые после распада СССР появилась объединяющая тема со знаком минус — война, последствия которой затрагивают всех. Наша задача — найти темы, которые были бы важны для всех: интересные истории, сюжеты, локальные, но и не совсем локальные, например, про памятник в Риге, потому что в Европе много памятников советского времени, к которым в разных европейских странах относятся по-разному", — сказал Дзядко.

Главный редактор "Дождя" признал, что вопрос памятника в Латвии — очень болезненный и наболевший, и он стал таковым в том числе и по вине латвийских властей.

"Мне кажется, что политика с русскоязычным населением в Латвии была не совсем правильной, потому что не учитывалось, что русскоязычное население Латвии живет не в вакууме. К этой проблеме причастны вроде бы две стороны — латвийские власти и русскоязычное население, но на самом деле всегда присутствовала огромная третья сторона — российская власть, которая очень усложняла эту проблему. Когда у тебя есть такой опасный, хитрый и изобретательный противник, как российская пропаганда, то нужно самим быть хитрее и изощреннее", — сказал Дзядко.

В Латвии он пробыл менее двух недель, и ему в настоящее время сложно судить о том, следует ли снести памятник или оставить, но ясно, что ситуация не может оставаться такой, как была, и она должна быть решена раз и навсегда. Он также высказался о том, что памятник — это не человек и не дом, и отношение к памятникам сильно преувеличено, ведь отсутствие памятника не стирает воспоминания из памяти людей. С другой стороны, тема советских памятников в странах Балтии очень активно используется российской пропагандой.

По мнению Дзядко, с советских времен многие идут вперед, неся с собой багаж прошлого, а Россия за последние 25 лет не предложила никакого видения будущего, "русской мечты".

"Вся наша "русская мечта" состоит в том, чтобы взять багаж подвигов наших бабушек и дедушек и сказать: "Мы сделали это". Вплоть до того, что лично Владимир Путин поднял красный флаг на крыше Рейхстага. Так жить невозможно", — подчеркнул журналист.

Оценивая блокировку российских СМИ в Латвии, Дзядко сказал, что в военное время это не считается цензурой, потому что цензура — это запрет другого мнения, а с марта 2022 года в России введена военная цензура — СМИ блокировались, журналистов вынуждали уезжать или привлекали к уголовной ответственности за разглашение информации, не являющейся ни ложной, ни дезинформацией. Российское государственное телевидение много лет занимается ложью, манипуляцией и подстрекательством к войне, и его главные лица на самом деле преступники, потому что они поджигатели войны, подчеркнул Дзядко.

По словам Дзядко, возвращение в Россию возможно только после смены политического режима. "Как только она изменится, мы вернемся в Москву на первом же самолете или велосипеде", — сказал журналист, отметая мысль, что этого при его жизни может и не произойти. По словам Дзядко, сейчас время ускоряется, и смена политического режима произойдет быстрее, чем предполагалось даже в самых оптимистичных прогнозах. "Это произойдет еще при нашей жизни, в обозримом будущем", — прогнозирует главный редактор "Дождя".

Оценивая нынешнюю войну России на Украине, Дзядко назвал ее преступлением и огромной исторической ошибкой, которая отбрасывает Россию назад в ее развитии, так как страна движется к катастрофе и моральной деградации, а общество пытаются убедить в том, что это преступление оправдано.

Дзядко подчеркнул, что жители Латвии должны пользоваться "этой роскошью" — участвовать в свободных выборах. Они считаются само собой разумеющимися и легкодоступными, но во многих странах мира это не так. Не идя на выборы, люди в какой-то мере теряют право быть недовольными происходящим в стране, потому что возможность на что-то повлиять они не использовали.

Как сообщалось, 18 июля возобновила работу телеканал "Дождь". Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.