Главой Бюро вакцинации стала исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича

Руководителем Бюро вакцинации избрана исполнительный директор Праздника песни и танца Эва Юхневича, сообщает Министерство здравоохранения. Её коллегами станут специалисты, работавшие над введением евро в Латвии и другими международными проектами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ведомство отмечает, что под руководством Юхневичи впервые была разработана и реализована цифровая регистрация участников Праздника песни и танца, а также цифровая система руководства процессами, которая позволила снизить бюрократию и помогла эффективно передать информацию каждому участнику. Кроме того, Юхневича много лет работала над организацией Рижского марафона, руководила Рижским бюро развития туризма и была парламентским секретарем Министерства культуры.

Координатором процесса вакцинации станет Петерис Римшс, ранее руководивший введением системы верификации лекарств, позволяющей избежать попадания поддельных лекарств в легальную цепь распространения. Римшс является председателем правления Латвийской ассоциации руководства национальными проектами и имеет опыт ведения международных проектов.

Должность координатора коммуникации досталась Иеве Стуре, руководившей коммуникацией в проекте введения евро в Латвии. Она до сих пор возглавляла одно из крупнейших агентств общественных отношений “Komunikācijas aģentūra/Edelman Affiliate”.

В бюро вакцинации будет два человека, ответственных за координацию информационных технологий. Главным координатором станет Марис Дрейманис, работавший над модернизацией услуг налоговой информации Службы госдоходов и проектом гармонизации информационных технологий немецкого предприятия “GfK SE”. Кроме него, добровольцем в проект принят Кристс Авотс, директор цифровой трансформации предприятия “Tet”. Авотс не будет уходить с его нынешней должности в “Tet”, а предприятие не будет участвовать в разработке информационных систем Бюро вакцинации.

За логистику Бюро вакцинации будет отвечать Арминс Калниньш, ранее занимавшийся логистикой в предприятиях оптовой продажи лекарств “Tamro” и “Magnum Medical”. Кроме того, он руководил логистикой в таких предприятиях, как “Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, “Amber Distribution” и “British American Tobacco”.

Как уже сообщалось, на пять вакансий в Бюро вакцинации от Covid-19 подали заявку 416 претендентов. Зарплаты в бюро составляют от 3500 до 4900 евро, договор заключает на определенный срок - пока не будет завершена массовая вакцинация жителей от Covid-19.