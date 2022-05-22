Главой МВД вместо Голубевой может стать замглавы спасательной службы Эклонс

В руководители Министерства внутренних дел объединение "Развитие/За!" выдвинет заместителя главы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) генерала Кристапа Эклонса, сообщает Rus.LSM со ссылкой на LTV.

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Такое решение принято, поскольку он специалист по внутренней безопасности, в том числе гражданской обороне. Сопредседатель правления "Развитие/За!" Даниэл Павлютс подтвердил Lsm.lv, что Эклонса выбрали благодаря и личным качествам, и профессиональной работе.

"Важно, что опыт Эклонса позволит ему уже с первых дней работать с ведомствами, которые подчиняются МВД. Политическое объединение и Эклонс схожим образом расставляют приоритеты", - сказал Павлютс.

По словам Павлютса, Эклонсу предложили стать кандидатом в министры и он согласился. Правление политической силы приняло решение формально выдвинуть его в претенденты, премьер-министра уже информировали.

Ранее фракция и правление Нацобъединения заявили, что требуют от Кариньша увольнения главы МВД Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве, где было допущено скопление людей, поддерживающих российскую агрессию. Голубева ("Для развития/За!") приняла решение уйти в отставку.

Кариньш заявил, что во имя стабильности коалиции вслед за министром от портфеля должен отказаться и министр экономики от Нацобъединения Витенбергс. Позже он подписал распоряжение о его отставке. НО пообещало быстро найти походящего человека — портфель главы министерства, возможно, получит парламентский секретарь ведомства Илзе Индриксоне.

Ранее стало известно, что в Attīstībai/Par! рассматривались несколько кандидатур, в том числе депутат парламента и член комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Войка, Она признала, что вряд ли займет должность, но подчеркнула, что для нового лица в министерстве будет важно оперативно "включиться" в работу.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения, объединение политических партий "Для развития/За!" (Attīstībai/Par!) ищет кандидатов на пост министра внутренних дел не только среди состоящих в нем.