Главу Агентства лекарств Хенкузенса понизили в должности из-за закупок вакцин

В связи с закупкой вакцин от Covid-19 директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса понизили в должности на три года. Теперь он будет заместителем главы Инспекции здравоохранения, сообщает LETA.

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Правительство поддержало подготовленный министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом проект решения о дисциплинарном наказании Хенкузенсу.

Дисциплинарное дело против Хенкузенса было начато 8 апреля после второй служебной проверки закупок вакцин. Проверялись закупки, проведенные до 8 января. Дисциплинарная комиссия сочла, что 22 декабря на заседании Кабинета министров Хенкузенс дал неточную информацию о количестве вакцин Pfizer/Biontech, доступных Латвии. Поэтому Латвия закупила всего 100 000 дополнительных доз вместо 420 707 возможных.

Комиссия посчитала, что Хенкузенс утратил доверие и больше не может оставаться на занимаемой должности — однако с учетом смягчающих обстоятельств и оценки его работы увольнять его будет несоразмерным наказанием. Поэтому он будет понижен в должности и займет пост заместителя главы Инспекции здравоохранения.

6 мая Хенкузенс уходит в декретный отпуск, поэтому исполнение дисциплинарного наказания будет перенесено на тот день, когда он выйдет из декретного отпуска.

По мнению самого Хенкузенса, ответственных за отказ от покупки дополнительных доз вакцины следует искать на политическом уровне и в Национальной службе здравоохранения.

Ранее бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что именно Хенкузенс заказал меньше вакцин Pfizer/BioNTech в декабре прошлого года, не проинформировав об этом политиков.