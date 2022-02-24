Главу Конституционного суда Латвии пока не избрали; голосование перенесено

Из-за того, что избрание нового председателя Конституционного суда (КС) прошло безрезультатно, заседание КС пришлось отложить на несколько часов.
После нескольких туров голосования согласия об избрании нового судьи Конституционного суда так и не было достигнуто.
Напомним, что на должность председателя Конституционного суда выдвинуты кандидатуры двух судей КС: Дайги Разевски и Гунара Кусиньша.
Во время заседания голосование дважды аннулировалось, поскольку судья Разевска не смогла проголосовать по техническим причинам.
В третьем туре оба кандидата набрали одинаковое количество голосов, поэтому было объявлено о переносе голосования.
Заседание КС продолжится в 15.00.