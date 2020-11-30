Главврач Страдиня: пациенты, отказывающиеся от теста на Covid-19, подвергают себя риску
Foto: LETA

В больнице им. Страдиня были случаи, когда пациенты, попавшие в больницы по причинам, не связанным с Covid-19, отказывались проходить анализы на коронавирус. В таких случаях их считают зараженными SARS-CoV-2 и помещают в “коронавирусное” отделение, рассказала в эфире LTV главврач больницы Эва Стрике.

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Стрике объяснила, что в таком случае медики считают пациента потенциально зараженными Covid-19. Поэтому пациенты, сопротивляющиеся анализам, рискуют оказаться в отделении с больными Covid-19.

Всего в больнице находятся 50 - 60 пациентов Covid-19, сказала Стрике.

В свою очередь, глава больницы Риналдс Муциньш рассказал, что кризис Covid-19 высветил старые проблемы - несоответствие инфраструктуры и нехватку персонала. Сейчас число пациентов растет, но примерно 100 работников больницы ещё болеют или из-за самоизоляции не могут участвовать в работе, что усугубляет проблемы.

По словам Муциньша, у больницы им. Страдиня ограничены возможности освобождать новые койки под пациентов с коронавирусом, так как это возможно только в новом корпусе.

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