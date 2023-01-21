Главы МИД стран Балтии призвали Берлин передать Киеву танки

Главы МИД стран Балтии призвали Германию незамедлительно передать Киеву боевые танки "Leopard", передает украинский портал Unian.

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"Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призываем Германию предоставить Украине танки "Leopard". Это нужно для быстрого прекращения российской агрессии, помощи Украине и восстановления мира в Европе", - говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, опубликованном в "Twitter".

Министры подчеркнули, что "Германия как ведущая европейская страна несет особую ответственность в этом отношении".