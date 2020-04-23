Главы стран Балтии и Финляндии приступают к обсуждению открытия границ

В четверг правительство Эстонии обсудило открытие региональных границ и предложило создать при участии министров иностранных дел стран Балтии и Финляндии комиссию для проведения переговоров об открытии границ между государствами, передает портал ERR.

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас договорился со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом о том, что страны Балтии сформируют рабочую группу с целью координации усилий по смягчению ограничений на пересечение границы.

В четверг эту тему обсудили в правительстве, и, по словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, он предложил также создать комиссию из представителей стран Балтии и Финляндии, которые приступят к переговорам об открытии внешних границ.

"Я уже запросил о встрече на следующей неделе министров иностранных дел стран Балтии, также попросил о встрече с главой финского МИД, чтобы выслушать их мнение", — рассказал Рейнсалу.

Он отметил, что условных дат открытия границ пока нет, они станут известны в ходе общения с представителями других государств.