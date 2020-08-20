Главы стран Балтии могут встретиться с правительством Беларуси в Минске

Литва обсуждает с остальными странами Балтии возможность встречи в Минске с представителями правительства Беларуси для обсуждения положения в этой стране, сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

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О такой возможности, по словам Сквернялиса, он говорил в пятницу с премьерами стран Балтии.

"Мы ищем способы, чтобы институт посредничества заработал. И сегодня предпринимаются шаги, возможно, будут какие-то новости. Возможно, один из вариантов — определенные контакты с правительством. Обсуждается, будут ли эти контакты на уровне министров иностранных дел или на уровне премьеров", — сообщил премьер журналистам.

"Конечно", — ответил премьер на вопрос, предпринимаются ли попытки договориться о встрече в Минске.

Также премьер сообщил, что обсудил ситуацию со Светланой Тихановской.

"Мы обсудили много вопросов — от бытовых до ситуации в Беларуси, какие возможны решения, какие есть планы, перспективы (…). Самое главное, что человек, который в сущности соответствует статусу фактического лидера страны, который выбрал временное пребывание в Литве, чтобы были обеспечены все условия как для работы, так и для жизни. Я точно знаю, что есть решимость, если будет возможность, она действительно хочет и рвется вернуться в Беларусь", — отметил премьер.