Главы стран Балтии осудили принуждение к посадке в Минске самолета "Ryanair"

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета "Ryanair", следовавшего из Афин в Вильнюс.

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Как сообщила администрация президента Литвы Гитанаса Науседы, он удаленно обсудил состоявшийся в воскресенье перехват самолета с президентом Латвии Эгилом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил Науседа.

Президент Литвы призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима.

Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения, говорится в сообщении.

По словам руководителя Литвы, воздушное пространство над Беларусью должно быть объявлено небезопасным, самолеты этой страны не должны впускаться в воздушное пространство ЕС. Также должно быть проведено независимое международное расследование не имеющего прецедентов захвата гражданского самолета при участии госструктур.

В воскресенье самолет "Ryanair", которым из Афин в Вильнюс летел белорусский активист-оппозиционер, основатель информационного канала "Nexta" Роман Протасевич, совершил принудительную посадку в Минске. Были задержаны Протасевич и его подруга, студентка работающего в Вильнюсе белорусского Европейского гуманитарного университета, гражданка России София Сапега и еще четыре человека.

Для того, чтобы развернуть находившийся почти у границы Литвы гражданский самолет в Минск, белорусские власти использовали истребитель и вертолет ВВС.

Авиакомпания "Ryanair" в воскресенье после обеда сообщала, что самолет приземлился, поскольку белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной грозе безопасности. Позднее эта информация не подтвердилась.

В прошлом году основателей информационного канала "Nexta" 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича власти Беларуси внесли в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявили экстремистским и распорядились его блокировать.

В летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете "Ryanair" был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латвийцев, россиян, грузин, а также граждане других стран. Проведя в Минском аэропорту почти семь часов они, за исключением Протасевича, его подруги и еще четырех лиц, прилетели в Вильнюс.

Инцидент осудили руководители НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза.