Глория Гревцова больше не беспартийная: депутат присоединилась к партии Бреманиса

Избранная в 14-й Сейм от партии "Стабильность!" Глория Гревцова, которая теперь является единственным парламентарием, не принадлежащим к фракциям, стала членом политической партии "Объединение Новолатыши" ("Apvienība Jaunlatvieši"). Кроме того, она решила отдать свой голос за кандидата в президенты от "Объединенного списка" Улдиса Пиленса.

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В публичном пространстве уже давно ходят слухи, что голос Гревцовой как не входящего во фракции депутата может стать решающим для того, чтобы Пиленс стал президентом.

В своем заявлении для прессы Гревцов отметила, что уже давно сотрудничает с основателями партии "Объединение Новолатыши", они себя зарекомендовали как надежные друзья и товарищи по борьбе, которые, как и Гревцова, выступают за интересы всех жителей Латвии.

По словам депутата, цель партии заключается в том, чтобы сделать Латвию красивой землей, где хотят жить и чувствовать себя хорошо все патриотически настроенные жители — как латыши, так и представители нацменьшинств.

"Экономика нашей страны должна стать независимой, а внешняя политика — более непоколебимой. Внутренняя политика должна стать более единой, именно это предусматривает программа партии "Объединение Новолатыши", в реализации и дальнейшем развитии которой я постараюсь быть полезной своей повседневной работой в Сейме", — отметила Гревцова.

Партия "Объединение Новолатыши" была основана 11 февраля в Рижском латышском обществе, в мероприятии участвовали 242 человека. Членами правления партии являются Эдгарс Дарзниекс, Рудолфс Бреманис, Артурс Клебахс.