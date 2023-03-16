Глория Гревцова покидает партию "За стабильность"

Депутат Сейма Глория Гревцова, признанная на этой неделе судом первой инстанции виновной во лжи Центральной избирательной комиссии, вышла из фракции "За стабильность". Об этом агентству LETA сообщил председатель фракции Алексей Росликов.

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Росликов объяснил, что Гревцова приняла это решение после вышеупомянутого приговора суда, которым депутата приговорили к 160 часам общественных работ. Сама Гревцова это отрицает.

Гревцова продолжит работу в качестве независимого депутата, говорит Росликов.

Сама Гревцова также подтвердила свой выход из партии.

"Публично заявляю о выходе из партии "За стабильность" и продолжу работу в Сейме как независимый депутат", — заявила Гревцова у себя в TikTok.

Политик заявила, что ее политическая позиция не поменялась, а также признала, что действительно работала простой укладчицей дров и имеет среднее образование.

По ее словам, именно эту информацию она и предоставила лидеру списка "За стабильность" и отказывается брать на себя вину за действия другого человека.

Она добавила, что ее взгляды отличаются от видения партии и у нее есть свое собственное видение будущего Латвии — его она и собирается осуществить.