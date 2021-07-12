Гобземс инициирует начало сбора подписей за проведение референдума о запрете обязательной вакцинации
Foto: F64

Депутат Сейма Алдис Гобземс послал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление, инициируя начать сбор подписей за проведение референдума о применении принципв добровольности при вакцинации.

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В своем аккунте в Facebook Гобземс пишет, что от имени своей партии Likums un kārtība инициирует изменить 111-ю статью Сатверсме, которая гласит, что государства защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум медицинской помощи. Депутат считает, что в этой статье надо оговорить, что принудительная вакцинация и установление ограничений для непривитых запрещены.

Гобземс считает, что инициирование такого референдума — самый быстрый и юридически эффективный способ остановить принудительную вакцинацию. "Быстрее судебного разбирательства и инициатив Manabalss.lv", считает политик.

Гобземс напоминает, что для созыва референдума нужно собрать примерно 155 тысяч подписей граждан — 10% от общего числа избирателей в стране. Депутат считает, что это реально сделать за два-три месяца.

ЦИК подтвердила, что получила заявление. Решение ЦИК примет в течение 45 дней с момента получение заявления.

Между тем, по прогнозам, в ближайшие недели правительство подготовит, утвердит и передаст на рассмотрение в Сейм поправки к законодательству, вводящие с 15 сентября обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий, а также позволяющие увольнять работодателям увольнять работников, отказавшихся от прививки. О том, как может развиваться ситуация в Сейме — читайте здесь.

Омбудсмен Юрис Янсонс, а также эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс уже заявили, что власть имеет право ввести обязательную вакцинацию и это не противоречит Основному закону.

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