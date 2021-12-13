Гобземс намерен провести акцию протеста в Риге

Оппозиционный политик Алдис Гобземс ("Закон и порядок") запланировал в понедельник, 13 декабря, акцию протеста в Риге, на проведение которой не получил разрешения.

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Как сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении, проведение мероприятия не рекомендовали правоохранительные органы. Связавшись с организатором, самоуправление также не получило уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами.

В муниципалитете отмечают, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии.

Муниципалитет пришел к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.

Гобземс объявил в соцсетях, что проведет акцию протеста сегодня во второй половине дня в Риге, в районе президентского замка.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил Латвийскому телевидению, что полиция разработала отдельный план мер безопасности для этой акции, но Рукс надеется, что уровень интеллигентности общества достаточно высок, чтобы не поддаться провокациям.

Как сообщалось ранее, Госполицией в отношении депутата Гобземса возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его политических мероприятиях.

Полиция также выявила некоторых посетителей несанкционированных собраний, и в настоящее время идет рассмотрение материалов. На данный момент по семи инцидентам в отношении участников возбуждены дела об административных правонарушениях.

6 декабря Гобземс прибыл на встречу со сторонниками в Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат был временно задержан полицией. В другие дни недели он посетил ряд городов Земгале, Видземе и Латгале.