Гобземс не сможет участвовать в шести заседаниях Сейма: он оскорбил коллегу

Сегодня Сейм принял решение об отстранении депутата Алдиса Гобземса ("Каждому и каждой") от участия в следующих шести заседаний парламента — за нарушения депутатской этики. В этот раз Гобземс оскорбил депутата от "Консервативных" Сандиса Риекстиньша.

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Политик отстранен от участия в шести заседаниях Сейма за высказывания против депутата Сандиса Риекстиньша ("Консервативные"). Ранее Гобземс извинился перед комиссией по мандатам, этике и заявлениям за то, что произнес на заседании Сейма оскорбительные слова, заявив, что ему следовало "сдержаться и не реагировать на провокацию". При этом он заявил, что причин наказывать его нет.

Члены комиссии ранее решили, что Гобземс нарушил пункты этического кодекса депутатов Сейма, которые предусматривают, что депутат избегает в публичных выступлениях слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.

Решение о наказании политика фактически означает, что Гобземс, вероятно, уже не появится на заседаниях 13-го Сейма. До истечения полномочий Сейма этого созыва остается всего полтора месяца. 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм, и не позже ноября новоизбранные депутаты соберутся на первое заседание парламента нового созыва. Рейтинг партии "Каждому и каждой" Алдиса Гобземса, согласно опросу SKDS, пока не позволяет политической силе преодолеть 5%-й барьер.

Речь в свою защиту у Гобземса была прощальной. Он назвал ее своей последней речью в 13-м Сейме.

"Спасибо всем тем, кто сделал меня тем Алдисом Гобземсом, которым я являюсь сегодня. Спасибо моим избирателям и всем в этом зале, кто пытался уничтожить меня всеми возможными способами (…_). Спасибо. Спасибо народу Латвии — латышам и русским, за то, что подарили мне бескорыстное тепло сердца, оно наполнило мою жизнь. Идите, люди, за мной, и это тепло сердца оживит нашу страну. Она будет процветать! Я знаю это", — сказал Гобземс. По мнению политика, решение о его наказании мотивировано тем, что он "был и остается единственной настоящей оппозицией в истории независимой Латвии".

В ходе дебатов представители оппозиции указывали на несоразмерность наказания, на то, что в конфликте депутатов виноваты обе стороны. Депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе иронично отметил, что Гобземс просто выбрал неправильное слово, характеризуя Риекстиньша: "Он назвал его не тем словом, он должен был просто назвать его идиотом, потому что, как вы знаете, это слово уже использовалось в Сейме, и соответствующие комиссии также признали, что депутаты могут так называть друг друга".

Итог голосования: 52 депутата проголосовали за наказание Гобземса, 32 были против.