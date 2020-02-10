Гобземс обещает создать свою партию и бороться за всенародные выборы президента

Исключенный в прошлом году из KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс собирается в течение года создать новую партию. Об этом он рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

Политик не стал отвечать на вопрос о том, что за люди будут его товарищами по партии, но отметил, что "молодому человеку нравится прислушиваться к людям с опытом".

Первый конгресс партии произойдет не позднее чем через год, прогнозирует Гобземс.

Политик обрисовал цели будущей партии — например, переход к всенародным выборам президента и смешанной или мажоритарной избирательной системе. По его мнению, нынешняя система "укрепляет картель политических партий" и уже неважно, за кого голосовать.

Кроме того, Гобземс хотел бы, чтобы депутатами могли становиться беспартийные люди, а еще — чтобы депутатов можно было уволить.