Гобземс обратится в суд Сатверсме, чтобы создать партию во время ЧС

Депутат Сейма Алдис Гобземс подал жалобу в Конституционный суд, чтобы создать свою партию именно в тот день, который был запланирован ранее — 22 ноября. Тогда, когда это было запланировано, еще не было известно, что будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает LETA.

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Гобземс еще несколько месяцев назад объявлял о планах создать партию именно 22 ноября. Но для создания партии необходимо минимум 200 человек, а в таком большом количестве собираться во время ЧС нельзя.

Поэтому, как политик написал у себя в Twitter, он просит суд частично отменить ограничения Кабмина, потому что они ограничивают и право участвовать в политическом процессе, то есть создавать партию — что антиконституционно.

Гобземс считает, что есть как минимум три способа дать ему создать партию сейчас. Это разрешить возможность делать это удаленно, разрешить собраться всем с соблюдением дистанции два метра либо разрешить создать партию урезанным составом.

По мнению политика, раз уже Сейм заседает удаленно, если удаленно можно подавать документы — то непонятно, почему нельзя так создать партию.

Алдис Гобземс был избран в 13-й Сейм Латвии от партии KPV LV и претендовал на пост премьер-министра. Позднее он был исключен из партии и прославился эпатажными высказываниями и действиями.