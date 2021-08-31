Гобземс оштрафован на 2000 евро за акцию протеста против "обязательной вакцинации"

Государственная полиция выписала депутату Сейма Алдису Гобземсу (Закон и порядок) еще один административный штраф за несанкционированную акцию протеста 4 августа против "обязательной вакцинации", сообщает LETA.

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До этого полиция оштрафовала политика на 350 евро, а теперь к этому штрафу прибавился ещё один - на 2000 евро.

Полиция указала, что Гобземс призывал людей собираться у Сейма, чтобы протестовать против "обязательной вакцинации". Организованное политиком мероприятие можно рассматривать как собрание, когда в стране были в силе ограничения на собрания. У Сейма собралось около 1000 человек, которые находились близко друг к другу, поэтому могло стать причиной для вспышки заболеваемости в стране, указывает полиция.

Поэтому правоохранительные органы решили применить к Гобземсу высшую меру административного наказания.

Как уже сообщалось, 4 августа у Сейма собрались жители, выступающие против законопроекта, позволяющего уволить работника без сертификата Covid-19. Люди собрались по призыву политика Гобземса. Позже толпа отправилась к Памятнику свободы и Кабинету министров. В тот момент в Латвии ограничения на собрания позволяли собираться вне помещений не более чем 50 людям без сертификатов и не соблюдая дистанции.