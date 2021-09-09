Гобземс попал на заседание Сейма, предъявив негативный тест на Covid-19
Foto: DELFI

Депутат Сейма Алдис Гобземс (Закон и порядок) предоставил негативный результат теста на Covid-19, чтобы принять участие в пленарном заседании, выяснило агентство LETA.

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В начале заседания заместитель председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле-Галла (Новая консервативная партия) попросила Гобземса покинуть парламентский зал заседаний, поскольку депутат не предъявил действующий сертификат, но Гобземс настоял на том, что хочет обсудить процедуру.

Бейтнере-Ле-Галла объявила 15-минутный технический перерыв и попросила депутатов подготовиться к работе в э-Сейме. За это время Гобземс показал необходимый документ, поэтому заседание парламента сможет продолжиться очно.

2 сентября Гобземс сорвал заседание, проигнорировав правило о том, что депутат должен быть привитым от Сovid-19, переболевшим или имеющим свежий негативный результат теста. Собрание парламента пришлось продолжать удаленно.

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