Гобземс публично обратился к президенту с призывом создать новое правительство

Депутат Сейма Алдис Гобземс, который был избран от партии KPV LV, но затем ее покинул, и уже успел с единомышленниками учредить новую политическую партию Likums un kārtība ("Закон и порядок") в понедельник, 8 марта, опубликовал заранее записанное видео-обращение к президенту Латвии Эгилсу Левитсу. Политик предлагает доверить именно ему формирование нового правительства Латвии.

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Свое обращение Гобземс анонсировал заранее. Видео было записано на фоне монумента "Мать Латвия" на территории Рижского братского кладбища. Обращение было распространено в социальной сети Facebook.

До сих пор никто в Латвии не выступал с таким обращением, учитывая, что правительство не ушло в отставку. Одновременно, Гобземс не назвал конкретный состав нового Кабинета министров, не обнародовал свою программу. Политик лишь упомянул, что дети должны вернуться в школы, а жители страны должны вернуться к работе. В обращении ничего не сказано о вакцинации, ни разу не употребляются слова "коронавирус" или "Covid-19".

Заметим, что обращение к президенту опубликовано накануне решения правительства Кришьяниса Кариньша о дальнейших действиях по предотвращению распространения Covid-19.

В начале своего выступления Гобземс заявил, что "эта власть себя исчерпала, поэтому президент должен действовать, и Гобземс лично готов взять на себя формирование нового состава Кабинета министров, возглавив правительство". Такой шаг необходим для того, чтобы Латвия смогла выйти из самого глубокого кризиса в истории. А сделать это может только лидер, который имеет широкую поддержку в обществе и не боится ответственности.

Политик уверен, что способен сформировать дееспособное правительство, основанное на знаниях, опыте и логическом мышлении. Действия такого Кабинета министров приведут к осязаемым вещам. Действующее же правительство лишь демонстрирует роскошную статистику или презентационные отчеты.

В свое правительство Гомземс намерен пригласить лучших профессионалов в своих отраслях, а не пристраивать на работу своих друзей и знакомых. Знание, опыт и способность взять на себя персональную ответственность — основные принципы формирования нового правительства. Государству сейчас нужны министры, которые не боятся рисковать для пользы народа, убежден политик.

Он считает, что пришло время принимать нестандартные решения, а сделать это можеть лишь человек с нестандартным мышлением. И хотя его действия сперва могут показаться неприемлемыми, но нынешние решения не приносят результатов.

Депутат также замел, что представляет партию с наибольшим числом сторонников со времени Народного фронта. И лишь с такой поддержкой можно выйти из глубочайшего кризиса.

В конце своего выступления политик призвал к действиям, законной смене власти, что можно сделать не только акциями протестов, а работая всем вместе. "Пришло время выдвинуть меня на пост премьера, и я убежден, что парламент меня поддержит. У моих коллег в Сейме не будет выбора, поскольку, голосуя против политически неангажированного правительства, они голосуют против своего народа и своих избирателей", — сказал Гобземс.