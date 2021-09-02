Гобземс сорвал очное заседание Сейма, отказавшись показать негативный тест на Covid-19

Сегодня Сейм впервые почти за полтора года собрался на очное заседание. Когда депутаты вернулись в зал после первого перерыва выяснилось, что оппозиционный парламентарий Алдис Гобземс ("Закон и Порядок") отказываетcя предъявить негативный результат теста на Covid-19. Депутаты были вынуждены перейти на удаленный формат работы.

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Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) дважды объявляла технические перерывы из-за отказа Гобземса предъявить тест. В третий раз она сказала, что есть депутат, который, вероятно, не хочет, чтобы Сейм работал очно. А потому парламент переходит на удаленный формат работы — на платформу e-saeima.

Гобземс утверждал, что у него есть при себе негативный "ковидный" тест. Но депутат полагает, что никто не может обязать его кому-либо в Сейме показывать этот тест. По мнению Гобземса, никто не может запретить ему, депутату, избранному народом, участвовать в заседаниях.

Интересно, что Гобземс явился в зал — не предъявив тест — только после перерыва. В первой части заседания — с 9.00 до 10.30 — Гобземс не был зарегистрирован. Его отсутствие позволило очно выступить перед депутатами президенту Латвии Эгилу Левитсу. Речь главы государства стояла в повестке дня Сейма заранее, и Гобземс не мог этого не знать.

При этом Гобземс опубликовал документ, подтверждающий негативный результат теста, в соцсетях.