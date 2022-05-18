Гобземс стал рекордсменом среди депутатов Сейма по привлечению к административной ответственности

С 6 января по 18 апреля к административной ответственности призваны четыре депутата Сейма 13-го созыва, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.

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Согласно представленному Комиссии по мандатам, этике и заявлениям докладу от Информационного центра Министерства внутренних дел, депутат Алдис Гобземс девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка об организации и проведении собраний, шествий и пикетов. Семь раз Гобземса привлекли к ответственности за нарушение ограничений, установленных во время чрезвычайной ситуации.

Депутат также был привлечен к административной ответственности за неиспользование маски в предусмотренных нормативными актами случаях, а также за нарушение определенных ограничений в зонах около объектов государственной обороны. Во всех случаях Гобземс должен был заплатить штраф.

Также к административной ответственности был привлечен депутат Юрис Пуце — ему был выписан штраф за нарушение правил дорожного движения в начале населенного пункта или в жилой зоне.

Депутату Эрику Пуценсу было выписано предупреждение о вождении транспортным средством без водительских прав или удостоверения личность. Также он был оштрафован за использование телефона, блокнота, планшета или смартфона во время управления автомобилем.

В свою очередь, депутат Андрис Скриде был привлечен к административной ответственности за вождение транспортного средства, которое не прошло техосмотр.

Об административно наказанных депутатах планируется сообщить на заседании Сейма на следующей неделе.