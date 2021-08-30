Гобземса оштрафовали на 350 евро за несанкционированную акцию протеста против "принудительной вакцинации"
Foto: LETA

Государственная полиция наложила штраф в размере 350 евро на депутата Сейма Алдиса Гобземса за несанкционированную акцию протеста 4 августа против "принудительной вакцинации", выяснило агентство LETA.

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Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска также подтвердила агентству LETA, что организатор пикета 4 августа оштрафован на 350 евро.

Как сообщалось, 4 августа несколько сотен человек собрались у здания Кабинета министров в Риге, выражая недовольство законопроектом о праве увольнять сотрудников без ковид-сертификата, концептуально поддержанным Сеймом.

Призыв собраться на пикете распространил оппозиционный депутат Алдис Гобземс, и латвийцы, вняв этому призыву, сначала пришли к зданию Сейма, затем собрались у памятника Свободы и направились к зданию правительства. Сам Гобземс сначала тоже участвовал в протесте, но позже с места происшествия ушел.

Собравшиеся частично заблокировали участок бульвара Бривибас напротив здания Кабмина. Демонстранты располагались по обе стороны улицы.

Ранее Сейм концептуально поддержал проект поправок к закону об управлении распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять работников, не получивших сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание.

За законопроект проголосовали 45 депутатов, против — 20 депутатов.

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