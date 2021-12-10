Гобземсу запретили проводить 13 декабря запланированную акцию у Рижского замка

ижское самоуправление не разрешило депутату Сейма Алдису Гобземсу проводить пикет в понедельник, 13 декабря, у Рижского замка. Об этом сообщил порталу lsm.lv начальник Управления коммуникации Рижской думы Угис Видаускис.

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Запретить пикет рекомендовали правоохранительные учреждения, к тому же у самоуправления после общения с организаторами не сложилась убежденность в том, что Гобземс возьмет на себя отвественность за мероприятие, если оно не будет проходить согласно действующим сейчас в стране регулирующим нормам.

Самоуправление не получило доказательств, что организатор в этой ситуации будет сотрудничать с полицией. Скорее напротив, создалось впечатление, что он не хочет сотрудничать, о чем свидетельствуют события, происходившие 6 декабря в городах Латвии.

Видаускис указал на то, что становленные в деле существенные обстоятельства и упомянутые соображения показывают, что в конкретном случае нецелесообразно обеспечивать гарантированное 103-й статьей Сатверсме основное право человека на организацию мероприятия с 20 участниками. К тому же заявленное мероприятие может привести к нарушению 111-й статьи Сатверсме, гарантирующее право человека на здоровье.

Власти пришли к выводу, что несоразмерно обеспечивать права организатора мероприятия, если его действия могут поставить под угрозу безопасность здоровья всего населения.