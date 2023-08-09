"Годовщина фальшивых выборов президента Беларуси". В Риге пройдет марш оппозиционеров

Сегодня, 9 августа, в 19:00 Белорусская община в Латвии начнет шествие от Национальной библиотеки к памятнику Свободы в Риге в ознаменование третьей годовщины фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и насильственного подавления протестов. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на общество FreeBelarus.

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В марше примут участие белорусы, которые после насильственного подавления протестов 2020 года эмигрировали в Латвию.

"Принять участие в мероприятии приглашаются все жители Латвии, которые поддерживают усилия белорусского гражданского общества жить в свободной, демократической и европейской Беларуси без российского господства", — говорится в заявлении организаторов.

9 августа объявлено активистами Международным днем солидарности с Беларусью.

"В этот день белорусы по всему миру проведут акции, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси, поддержать белорусских боевиков-добровольцев в Украине и помочь политзаключенным и их семьям", — отмечают организаторы.

Шествие в Риге начнется в 19:00.

Уже сообщалось, что по официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа в 2020 года нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными. Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов.