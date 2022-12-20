Гололед в Латвии: в понедельник в больницы было доставлено 10 человек

В понедельник, 19 декабря, сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) доставили в больницы 10 человек, которые упали, поскользнувшись на улицах и тротуарах, и получили серьезные травмы, сообщила порталу Delfi представительница NMPD Инга Витола.

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"Большое количество поскользнувшихся на улице людей сами обращаются в ближайший травмпункт или уже из дома [связываются с медиками], поскольку травмы не такие тяжелые и нет нужды привлекать бригаду NMPD", — отметила она, добавив, что в результате "мы не видим и не знаем полной картины".

Служба пообещала предоставить данные о пострадавших во вторник в среду.

В свою очередь, в Больнице травматологии и ортопедии порталу Delfi сообщили, что до 15.00 вторника, 20 декабря, ситуация была спокойной. Врачи предполагают, что люди прислушались к предупреждениям, но ситуация еще может измениться.

Как сообщалось ранее, во вторник в Латвии было объявлено оранжевое предупреждение о ледяном дожде и сильном обледенении, что сделает тротуары, проезжие части и все другие поверхности особенно скользкими.

Оранжевое предупреждение действует с 8.00 до 20.00 — в течение дня на большей части территории Латвии усилится интенсивность ледяного дождя и образуется очень сильное обледенение.