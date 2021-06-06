Голоса подсчитаны на 754 участках, из-за проблемной ситуации они не подсчитаны в Саласпилсском крае

На муниципальных выборах 2021 года голоса подсчитаны на 754 избирательных участках, и остался один избирательный участок в Саласпилсском крае, на котором все еще идет подсчет голосов.

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При подсчете голосов на 767-м избирательном участке Саласпилсского края было установлено, что количество действительных бюллетеней превышает количество действительных конвертов для голосования на три бюллетеня, ранее сообщили представители Центральной избирательной комиссии.

На муниципальных выборах, учитывая итоги предварительного голосования, проголосовало в целом 327 938 человек или 34,01% имеющих право голоса.

Наибольшая явка была в Видземе, где проголосовали 36,61% жителей, имеющих право голоса. В Латгале явка составила 34,05%, в Курземе - 31,55%, в Земгале - 31,22%.

На этих выборах должны быть избраны 664 депутата в 40 муниципалитетах - в шести государственных городах и 34 вновь созданных краях, которые начнут работу с 1 июля со вступлением в силу административно-территориальной реформы.