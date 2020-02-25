Голосование с eID-картой: система обойдется почти в 1 млн евро, смартфоны будут арендовать

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) в сотрудничестве с другими сторонами планирует разработать порядок, который позволит жителям Латвии использовать на выборах в Сейм 2022 года eID-карты.

Для того, чтобы эти люди могли участвовать в выборах в Сейм, VARAM предлагает решение, которое предусматривает, что использование eID-карт на выборах в Сейм будет осуществляться с помощью электронного онлайн-регистра избирателей, в котором будет фиксироваться участие конкретного лица в выборах.

Это означает, что избиратели смогут приходить со своими eID-картами на любой избирательный участок, где сотрудники избирательной комиссии смогут их отсканировать с помощью арендованных смартфонов, на которых будет установлено специальное мобильное приложение.

Общая стоимость создания системы, включая расходы на аренду смартфонов, предположительно составит 927 135 евро.