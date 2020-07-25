Головная боль, усталость, повышенная температура: в Латвии исследовали жалобы детей, переболевших Covid-19

Согласно результатам исследования, проведенного Детской клинической университетской больницей (BKUS), дети, которые переболели Covid-19, в течение длительного времени жаловались на повышенную температуру, головную боль, боль в суставах, необъяснимую усталость и полную потерю обоняния.

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Как отметили представители больницы, на призыв BKUS отозваться родителей, чьи дети переболели Covid-19, в общей сложности обратились 28 человек. Главная цель исследования — оценка состояния здоровья и дальнейшее динамичное наблюдение в Детской больнице.

По данным LA, в настоящее время исследования все еще продолжаются, но первые результаты показывают, что у восьми из 28 детей, которые недавно переболели Covid-19 и даже имели уже два отрицательных результата теста на Covid-19, выявили один или даже несколько симптомов. В частности, дети жаловались на долго держащуюся повышенную темепературу, головные боли, боли в суставах, необъяснимую усталость и потерю обоняния.

Заместитель главы Клиники детских заболеваний BKUS Яна Паваре отметила, что полученные результаты принесут большую пользу детям, которые переболели Covid-19. Она также добавила, что специалисты больницы углубленно изучали физическое состояние детей, уделяя особе внимание возможным отдаленным последствиям и признакам пост-вирусного синдрома, психоэмоциональному состоянию ребенка во время и после заболевания, а также когнитивным функциям.

Паваре призвала родителей, чьи дети переболели коронавирусом, и в дальнейшем принимать участие в исследованиях, проводимых Детской клинической университетской больницей.