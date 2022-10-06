Голубева: без "Прогрессивных" это будет коалиция застоя и регресса

"Новое Единство" должно сделать все, чтобы "Прогрессивные" оказались в следующей правящей коалиции, иначе это будет коалиция застоя и регресса, которая может уничтожить часть достижений парламента за последние четыре года. Такое мнение в интервью телеканалу TV3 заявила политик "Движения Par" Мария Голубева.

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Par, которое участвовало в выборах вместе с Latvijas attīstībai (LA) в объединении Attīstībai/Par (AP!), не преодолело 5-процентный барьер, оставшись без представительства в Сейме.

Голубева объяснила неудачу тем, что у партии "очень требовательный избиратель", кроме того, часть голосов "забрала" идеологически схожая новая сила — "Прогрессивные".

В таких условиях обе входящие в AP! Партии начали оценивать, стоит ли продолжать союз, признала Голубева, допустив, что сотрудничество может прекратиться, поскольку по окончании предвыборной кампании она чувствовала совсем другое понимание о группах общества, к которым обращалось объединение.

В то же время Голубева защищала сотрудничество партии в обстоятельствах, когда мнения по некоторым вопросам расходились. Она пояснила, что либеральная ниша в Латвии довольно узкая, поэтому сотрудничество помогает добиться того, чтобы голоса избирателей не растворялись и эти течения были представлены во власти.

Как подчеркнула Голубева, союз Par и LA дал такую возможность либеральной мысли быть представленной в правящей коалиции, что позволило в последние четыре года "достичь многого".

Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, Stabilitātei! — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.

Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.