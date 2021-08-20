Голубева: брошенным у границы Латвии людям надо разрешить вернуться домой через Латвию

Министр внутренних дел Мария Голубева (Развитие/За!) считает, что необходимо разрешить людям, застрявшим между границами Латвии и Беларуси, вернуться на родную землю через Латвию, передает LETA.

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Советник министра Линда Цурика указала, что из гуманных соображений на территорию Латвии пущены 14 человек из группы, состоящей из 41 мигранта. Министр продолжает консультации с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем о том, как уберечь здоровье и жизнь людей, брошенных на границе.

Голубева считает, что ответственность за эту ситуацию должна взять на себя Беларусь, а Верховный комиссар ООН по делам беженцев должен незамедлительно подключиться к обеспечению выполнения международных обязательств Беларуси. Политик подчеркнула, что Беларусь сама организовала прибытие этих людей в свою страну и категорически недопустимо, что людей противоправно выталкивают на границу Латвии, а потом блокируют возможность вернуться. Голубева напомнила, что Беларусь присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, а также к Общей декларации ООН по правам человека.

В свою очередь, в совместном сообщении Голубевой и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича (Новое Единство) не было указано, что Латвия должна дать возможность мигрантам вернуться в родную страну через Латвию. Однако оба должностных лица согласны в том, что ответственность за ситуацию должна взять на себя Беларусь. МИД отмечает, что латвийские негосударственные организации уже оказали гуманитарную помощь застрявшим мигрантам, однако это краткосрочное решение проблем.

"Если Беларусь не может обеспечить попадание этих лиц обратно в свои страны проживания, надо обеспечить людей крышей над головой и питанием. Латвия не может взять на себя ответственность за людей, которые в результате действий органов Беларуси находятся на границе Беларуси", — указано в совместном сообщении должностных лиц.

Как уже сообщалось, в приграничных территориях Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу ЕС и Беларуси. Некоторые группы мигрантов застряли между странами — латвийские пограничники не пускают их в Латвию, а белорусские пограничники не дают вернуться в Беларусь.