Голубева и Витенбергс не называют своих преемников; глава МЭ сам уходить в отставку не собирается

Ни уходящая в отставку министр внутренних дел Мария Голубева, ни действующий министр экономики Янис Витенбергс пока не назвали своих преемников, однако в обеих партиях ведутся поиски достойных кандидатов. Об этом политики заявили в программе Rīta Panorāma.

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Мария Голубева признала, что Attīstībai Par! Еще не готовы назвать имя нового министра внутренних дел, поскольку это зависит от внутренних консультаций.

"Не могу сказать, когда это будет: сегодня, завтра или послезавтра", — сообщила экс-глава МВД.

Не называет конкретных имен и Янис Витенбергс, однако, по его мнению, "скамейка запасных достаточно большая", поэтому Национальное объединение сможет найти ему замену.

Также глава Минэкономики заявил, что ему трудно комментировать свои дальнейшие шаги. Комментируя свою возможную отставку, Витенбергс подчеркнул, что по своей воле уходить с этого поста он не собирается.

"Прозвучал аргумент, что Янис Витенбергс самый молодой. Нелегко быть молодым, особенно в политике. Довольно интересный критерий, по которому можно оценивать министров", — считает министр экономики.