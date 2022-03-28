Голубева: Латвия готова разместить на своей территории еще 500 украинских беженцев

Латвия в знак солидарности готова принять 500 украинских беженцев, которые сейчас находятся в Молдове, сообщила глава МВД Мария Голубева.

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Как сообщила агентству LETA советник министра внутренних дел Линда Цурика, Голубева в понедельник приняла участие во внеочередном заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза (ЕС), на котором обсуждались вопросы приема украинских беженцев.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы украинские беженцы не стали жертвами серьезной и организованной преступности", — сообщила министр, отметив, что на собрании она подчеркнула необходимость координировать поддержку Евросоюза, в том числе за счет перераспределения финансирования приема украинских беженцев.

На внеочередной встрече обсуждалась практическая и финансовая поддержка стран, входящих в Евросоюз, в вопросе приема украинских беженцев. Уже предусмотрено перераспределение средств ЕС для покрытия насущных потребностей украинских беженцев. Министр внутренних дел призвала рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного финансирования государствам-членам для реализации мер по приему украинских беженцев и немедленной поддержки из текущей многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы.

На встрече также обсуждалось перемещение украинских беженцев внутри ЕС. По мнению министра, для поиска эффективного решения необходима четкая и всесторонняя координация на уровне ЕС. Для обмена информацией между государствами-членами об их возможностях приема беженцев и уже принятых лицах, была создана специальная "Платформа солидарности", работу которой координирует Европейская комиссия.

На внеочередном совещании обсуждался прием украинских беженцев из Молдовы. Учитывая ограниченные возможности Молдовы в вопросе приема украинских беженцев, стране уже была оказана масштабная гуманитарная помощь, но острая необходимость в приеме украинских беженцев из Молдовы по-прежнему существует. Несколько государств-членов ЕС и Норвегия уже взяли на себя обязательства по оказанию помощи, а Румыния согласилась создать центр приема беженцев на своей территории.

Министр внутренних дел отметила, что необходимо сделать все возможное в срочном порядке, чтобы оказать как можно большую и устойчивую поддержку Молдове, и сообщила, что Латвия рассматривает возможность размещения на своей территории до 500 человек из Молдовы с обеспечением их переезда.