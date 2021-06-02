Голубева на посту главы МВД обещает реформы и борьбу с семейным насилием
Foto: DELFI

Приоритетами Марии Голубевой ("Развитие/За!"), если ее утвердят на посту министра внутренних дел, будут структурные реформы системы внутренних дел, укрепление полиции и борьба с семейным насилием, говорится в сообщении движения "За!" для прессы.

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Также Голубева планирует заниматься гражданской обороной, увеличением возможностей реагирования для полиции, качеством досудебных расследований, образованием полицейских, расследованием и предотвращением преступлений ненависти и семейного насилия, а также превентивными мерами, которые помогут снизить детскую и подростковую преступность.

Партия подчеркивает, что у Голубевой есть международный опыт в государственном управлении. Она исследовала миграционную политику и сотрудничала с центром "Марта" по вопросу предотвращения торговли людьми, а в Сейме концентрировалась на исправлении законодательства в области борьбы с преступлениями ненависти. Сейчас Голубева работает в Комиссии Сейма по национальной безопасности.

Политик сказала агентству LETA, что ее приоритетами будет укрепление ресурсов полиции и увеличение ее производительности. Она обещала постараться сделать так, чтобы полиция служила обществу и жителям.

Потенциальный министр собирается бороться насилием в обществе и в семье, для этого она собирается, в частности, заняться улучшением качества приютов для жертв насилия.

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