Голубева: образованием полиции нужно заняться, но возвращать полицейскую академию не обязательно

Уровень обучения латвийских полицейских нужно исправлять, но не обязательно по принципу когда-то существовавшей полицейской академии, считает новый министр внутренних дел Мария Голубева ("Развитие/За!"). Об этом она заявила Latvijas Radio.

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По ее словам, образование полиции нужно привести в порядок на всех уровнях и на всех ступенях карьерного роста полицейского, но она уверена, что образовательной структуре не обязательно называться академией и повторять принципы устройства академии.

Говоря о проблемах служб внутренних дел, Голубева рассказала о плохом техническом оснащении и маленьких зарплатах. "Какое-то повышение зарплат должно произойти как можно скорее", — заявила она и добавила, что обсуждала этот вопрос с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем еще до вступления в должность.