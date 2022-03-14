Голубева призвала создавать центры помощи украинским беженцам в регионах

Министр внутренних дел Мария Голубева призвала самоуправления создавать центры координации украинских беженцев. Об этом она написала у себя в Twitter.

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По мнению Голубевой, прием украинских жителей — это для Латвии тест на солидарность. Помощь им не может быть ответственностью только министерств и отдельных служб. Важно, чтобы в это активно включились и самоуправления.

Министр поблагодарила Ригу и те города, которые уже создали координационные центры, и выразила надежду, что другие самоуправления тоже присоединятся к помощи.

На данный момент самоуправления в сотрудничестве Государственной пожарно-спасательной службе разместили 2608 человек. Доступно еще 6200 мест.

"Нужно подумать и о том, что с этими людьми будет через три месяца. Около 600 украинцев имеют визы с разрешением на работу. У людей должна быть возможность работать и обеспечивать себя, а не зависеть от поддержки самоуправления", — подчеркнула Голубева.