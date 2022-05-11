Голубева призывает Рижскую думу внять рекомендациям СГБ о мероприятии Русского союза Латвии

Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) опубликовала пост в Twitter, в котором сообщила, что Служба государственной безопасности подаст в Рижскую думу негативное заключение о мероприятии, которое в пятницу, 13 мая, намерен провести Русский союз Латвии у здания Ратуши. Глава МВД призывает исполнительного директора Риги учитывать мнение спецслужбы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Русский союз Латвии (РСЛ) намерен провести в пятницу, 13 мая, мероприятие под названием "Хватит!" у здания Ратуши.

"10 мая этого года рижский трактор попытался раздавить память о наших отцах, дедах и прадедах, сражавшихся во Второй мировой войне. У него это не получилось. Но угроза Памятнику Освободителям Риги и другим важным символам победы над нацизмом сохраняется. Сейчас пришло время вместе сказать: Хватит раскалывать общество и глумиться над нашими ценностями!", — призывает в Facebook РСЛ.

Министр внутренних дел Мария Голубева после конфликта, разгоревшегося 11 мая между Государственной полицией, подчиняющейся МВД, и Рижской думой на тему, кому пришла в голову идея убрать трактором цветы у памятника в Пардаугаве, написала пост в Twitter о грядущем мероприятии. Голубева проинформировала, что Служба госбезопасности даст негативное заключении о мероприятии РСЛ. Глава МВД призывает исполнительного директора Риги следовать оценке компетентных служб.