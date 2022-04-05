Голубева: у правоохранителей есть план, как 9 мая не допустить помпезных торжеств

У правоохранительных учреждений есть план, как не допустить помпезных празднований победы советской армии во Второй мировой войне в Латвии 9 мая, заявила министр внутренних дел Мария Голубева в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее мнению, в то время, когда Россия осуществляет геноцид в Украине, празднования 9 мая в Латвии категорически неприемлемы. Министр добавила, что предложила партнерам по коалиции в этом году назвать 9 мая Днем памяти жертв агрессии России в Украине.

"Поэтому в этом году, как в день траура, не должны проходить публичные мероприятия 9 мая, поскольку, я думаю, это будет очень правильным шагом именно сейчас, учитывая то, что мы только что видели в Буче и других городах", — пояснила политик.

На вопрос, как отреагируют службы внутренних дел, если, несмотря на какие-либо ограничения, часть жителей отправится на публичное празднование 9 мая, Голубева ответила, что у правоохранительных органов есть план, как обеспечить, чтобы помпезное торжество не состоялось.

В то же время Голубева понимает, как этот запрет на публичное празднование 9 мая в Латвии может быть отражен в российских СМИ.

"Мы будем искать способ, как, максимально не провоцируя, но и избегая провокаций, обеспечить, чтобы законы соблюдались и в этот день не реализовались мероприятия, прославляющие российскую армию", — пообещала министр.

Как сообщалось ранее, Сейм в срочном порядке утвердил поправки к Закону "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий", призванные исключить празднование 9 мая. Решено, что нельзя будет проводить мероприятия ближе, чем в 200 метрах от любого памятника советской армии — включая, памятник Освободителям Риги в Пардаугаве.

Фактически введен и запрет на мероприятия празднования дат, связанных с победой или боями тоталитарных режимов. Но закон не регулирует возложение цветов в индивидуальном порядке.