Голубева: в Латвию прибудут более 10 000 беженцев; речь идет о распределении украинцев между самоуправлениями

В Латвию, вероятно, прибудут более прогнозируемых ранее 10 тысяч беженцев из Украины, и сейчас идут дискуссии о выплатах жителям, которые добровольно разместят беженцев, сообщила министр внутренних Мария Голубева (АР!) в ходе визита в Даугавпилс.

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Министр напомнила, что МВД пока не знает точного числа прибывших беженцев и все еще идет работа над созданием единой базы украинских беженцев. После ввода всех данных точная картина сложится к началу апреля.

"Тогда мы также будем знать точное количество людей, обратившихся за помощью в Латвии, потому что сейчас мы считаем отдельно по каждой категории — сколько выдано виз, сколько обратились в школы и так далее", — пояснила Голубева.

Министерство внутренних дел ранее прогнозировало, что в Латвию прибудут 10 000 беженцев. Поскольку беженцев скорее всего будет больше, то правила придется менять. МВД разрабатывает предложение, позволяющее самоуправлениям принять пропорционально численности населения. ъ

"Нет такого, что все беженцы сконцетрированы только в Риге. Конечно, есть несколько сотен, которые уезжают в другие самоуправления, однако мы хотим, чтобы прием беженцев был справедливым для всех самоуправлениях. Пока это предложение не принято и пока мы руководствуемся принципом добровольности", — пояснила министр.

Голубева также подтвердила, что МВД ведет переговоры с другими самоуправлениями о создании центров приема беженцев в каждом регионе. Эти центры должны будут работать по принципу "агентства одной остановки", что может быстро заполнить все документы и пройти все необходимые формальности в одном месте. Сейчас самый крупный такой центр находится в Риге.

В четверг, 24 марта, запланирована встреча главы МВД с представителями крупных городов для обсуждения предложения по строительству центров. "Мы можем, конечно, заложить такую ​​идею в закон, но я считаю, что вначале мы сами пытаемся договориться об этом путем сотрудничества", — добавил министр.

Голубева также подтвердила, что МВД ведет переговоры с другими муниципалитетами о создании центров приема беженцев в каждом регионе. В этих центрах беженцы могли эффективно выполнить необходимые формальности в соответствии с принципом единого окна. В настоящее время самый крупный центр находится в Риге.

В четверг, 24 марта, запланирована встреча министра с представителями крупных городов для обсуждения предложения по созданию центров. "Мы можем, конечно, заложить такую ​​идею в закон, но я считаю, что вначале мы сами пытаемся договориться об этом путем сотрудничества", — добавил министр.

Голубева напомнила, что государство обязалось возмещать самоуправлениям расходы на размещение беженцев, выплачивая до 20 евро в сутки на взрослого человека.

"Это означает, что если у самоуправления закончатся возможности размещения беженцев в существующем жилищном фонде, например, в гостиницах школьного обслуживания, они смогут обратиться в гостевые дома. Также мы создадим инструменты, позволяющие самоуправлениям выплачивать пособия тем, кто добровольно отдает свои помещения гражданским жителям Украины. Но такое предложение еще не принято, обсуждение продолжается", — пояснил министр.

По последней информации, полученной агентством LETA, при посредничестве комиссий гражданской обороне самоуправлений были получены заявки на жилье от 4684 украинцев. В Риге размещение было необходимо 989 лицам. Самоуправления сейчас могут разместить и накормить 6238 человек.

ница человека из Украины уже нуждались в жилье через городские комиссии гражданской защиты. В Риге нуждались в жилье 989 человек. В настоящее время муниципалитеты могут разместить и накормить 6 238 человек.

С момента вторжения России в Украину Латвия выдала украинским беженцам 5495 видов на жительство с правом на трудоустройство.