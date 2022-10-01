Гонка тарифов на отопление продолжается: сколько будет стоить тепло в октябре?

Латвийские энергетические компании подали в сентябре множество новых проектов тарифов на отопление. Все они предполагают рост тарифа, а отдельных случаях — в разы. Delfi обобщает информацию о том, какие изменения вступают в силу 1 октября, а также напоминает о мерах поддержки населения, принятых Сеймом на этой неделе.

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Сколько будет стоить тепло в октябре



Со 2 октября вступит в силу новый тариф предприятия Rīgas siltums на тепловую энергию. Новый тариф по сравнению с нынешним увеличится почти в два раза — до 170,59 евро за мегаватт-час (MWh). В Даугавпилсе тариф на теплоснабжение с 1 октября увеличится на 43,3% до 175,59 евро за мегаватт-час. В Саласпилсе с ноября планируется повысить тариф на теплоснабжение на 17%: с нынешних 76,55 до 89,59 евро за MWh. В Елгаве тариф с 1 октября увеличится на 10,6% — с 85,82 евро до 94,9 евро за MWh. Рекордсмен по повышению цен в октябре — Айзкраукле. Предприятие Aizkraukles siltums планирует с ноября повысить тариф на теплоснабжение на 57%. Тариф увеличится с нынешних 90,77 евро до 159,19 евро за мегаватт-час.

Рост цен не останавливается: новые тарифы на рассмотрении



Предприятия теплоснабжения в массовом порядке подают заявки на пересмотр тарифов на отопление. Комиссия по регулированию общественных услуг рассматривает десятки таких заявлений, решений по которым на момент публикации этой статьи еще не было.

В Саласпилсе с ноября тариф может вырасти на 17% (с 76,55 до 89,59 евро за MWh); в Саулкрасты отопление может подорожать втрое (с 69,98 до 212,25 евро за MWh); в Балви — на 72% (с 51,51 до 88,77 евро за MWh).

В Елгаве тариф уже бы увеличен с октября, но в SPRK подан уже новый проект тарифов, который предполагает рост еще на 9% (с 94,90 до 103,45 евро за MWh). В Резекне, согласно проекту, тариф должен вырасти на 10% (с 198,13 евро до 216,69 евро за MWh).

Какую помощь окажет государство



29 сентября Сейм принял поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы, которые предусматривают дополнительные меры поддержки населения и предприятий в зимний сезон.

Согласно поправкам, первые 100 киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии будут предоставляться всем домохозяйствам по фиксированной ставке, не превышающей 160 евро за мегаватт-час. На эти цели потребуется 67 млн евро.

Предприятия получат компенсацию в размере 50% от цены на электроэнергию свыше 160 евро за MWh Упущенная выгода торговца электроэнергией будет компенсирована за счет государственного бюджета.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство будет компенсировать торговцам сумму cвыше 108,75 евро за MWh. Для этого вида поддержки необходимо 10,89 млн евро.

Будет сохранена уже одобренная поддержка по расчетам за теплоснабжение до 150 евро за MWh, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за MWh. Государство будет компенсировать и 90% той части, которая превышает 150 евро за MWh. На эти цели потребуется 87 млн евро.

Как Минэкономики поясняет в аннотации к законопроекту, если тариф на тепловую энергию составит, например, 340 евро за MWh, то c применением господдержки конечному потребителю фактически будет компенсировано 62% общего счета.

Поддержка будет предоставляться в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года.