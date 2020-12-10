Гоняют и въезжают в Юрмалу без пропуска: за что в этом году штрафовали депутатов Сейма
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В период с 14 апреля по 2 сентября к административной ответственности привлекались 10 депутатов Сейма. Самое частое нарушение — превышение скорости, свидетельствуют данные, переданные МВД Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

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Депутат от "Согласия" Игорь Пименов два дня подряд въезжал в Юрмалу без пропуска, Алдис Гобземс был оштрафован за такое же однократное нарушение.

Яниса Бутанса из Новой консервативной партии в июле оштрафовал KNAB за нарушение, связанное с совмещением коммерческой деятельности с нахождением на государственной должности или такое нарушение, которое связано с действиями с государственным или муниципальным имуществом, или с выполнением функции должностного лица в условиях конфликта интересов.

Яниса Урбановича из "Согласия" оштрафовали за превышение скорости в населенном пункте от 41 до 50 км/ч, Сандиса Риекстиньша (Новая консервативная партия) оштрафовали за превышение скорости на 41–50 км/ч за пределами населенного пункта, а Айвар Гейданс (KPV LV) и Янис Дуклавс (Союз "зеленых" и крестьян) превысили скорость на 21–30 км/ч.

Илмар Дуритис ("Развитие/За!") оштрафовал KNAB за невыполнение договора в положенный срок. Вита Анда Терауда из этой же партии была оштрафован за нарушение правил дорожного движения, которые должны соблюдать пешеходы. Владимир Никонов из "Согласия" получил предупреждение за нарушение норм, связанных режимом границы или приграничной зоны.

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Алдис Гобземс Владимир Никонов Игорь Пименов Янис Дуклавс Янис Урбанович
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