Города Земгале откажутся от салютов 18 ноября

Земгальские города не планируют салюты в честь 18 ноября, выяснило агентство LETA.

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В Елгаве салюты проходили до 2019 года, деньги на них жертвовали городские предприниматели. В этом году салютов не будет.

В Бауске салюты устраивались раз в пять лет, то есть на "круглые" юбилеи Латвии. Следующий юбилей будет в следующем году — на 105-ю годовщину независимости. В следующем году самоуправление будет решать, будет ли салют, а в этом его не будет точно.

В Тукумсе праздничный бюджет этого года меньше, чем в предыдущее, но самоуправление обещает, что город украсят не менее красиво. А салюта не будет, хотя до пандемии 18 ноября он обычно был.

Как сообщалось, в Риге в этом году не будет фестиваля Staro Rīga и праздничного салюта в честь 18 ноября, но самоуправление подготовит украшения из живого огня. Они будут на Бастинной горке, возле городского канала, на мостах, на Домской площади, возле Дворца культуры VEF и дворца культуры Ziemeļblāzma, в парке Аркадия и Латгальском саду.