Горячий август: на 22 станциях метеонаблюдения установлены новые рекорды жары

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 18 августа на 22 станциях метеонаблюдения зафиксированы новые рекорды жары.

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Кроме того, на трех станциях метеонаблюдения — в Руцаве, Салдусе и Стенде — побиты и рекорды максимальной температуры воздуха за вторую декаду августа.

В четверг прежние температурные рекорды были побиты до полудня, когда к 12 часам температура воздуха в Лиепае и Руцаве достигла +30,2°. Таким образом был превзойден рекорд 18 августа 1973 года, когда в Мерсрагсе зафиксировали температуру воздуха +29,7.

Абсолютный температурный рекорд 18 августа 2022 года установлен сегодня в Добеле, где воздух прогрелся до +32,4 градуса. Как предупреждают синоптики, жара продлится и в пятницу.