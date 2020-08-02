Горящий бумажный фонарик приземлился в чужом дворе рядом с машинами

Шесть лет назад Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывала запретить продажу в Латвии летающих бумажных фонариков. Но они до сих пор доступны на прилавках и являются угрозой. Житель Лиелварде Янис рассказал, что поздно вечером в его двор упал такой фонарик, и он считает, что пожара лишь чудом удалось избежать, cо ссылкой на Vidzemes Televīzija сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Все уже спать собирались, а тут во дворе приземляется бумажный фонарь, еще горящий, да рядом с машинами. Мама очень переживала — рядом с нами пшеничные поля, сосновый лес, а тут с неба что-то огненное падает. Гостевых домов поблизости нет, соседи — за километр. Может кто-то во время семейного торжества запустил, а он так далеко прилетел", — рассказал Янис.

Cпасатели уверены, что такие летающие вещички очень опасны. А люди продолжают это делать. "Мнение ГПСС однозначно: такие фонарики опасны и их нужно запретить. Это неконтролируемое горение. Вы зажигаете, запускаете и не знаете, куда улетит. Не всегда фонарик приземлится на вашей территории", — говорит командир Огрской части ГПСС Артур Умулис.

Председатель Латвийской ассоциации продюсеров мероприятий Гунтис Эрглис-Лацис рассказывает, что крупные представители отрасли заменили фонарики на более "экологичные" решения. "Мне кажется, это необдуманные действия мелких организаторов. Некоторые европейские страны уже законом запретили эти фонарики, и я думаю, ничего страшного с нами не произойдет, если мы тоже так сделаем", — сказал он.