Госагенство лекарств получило два сообщения о летальных исходах после вакцинации от Covid-19

С 30 августа по 5 сентября Государственное агентство лекарств получило 30 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от Covid-19. Агентство проинформировано и о двух летальных исходах, последовавших после прививки, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на LTV.

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Речь идет об умершем в возрастной группе от 70 до 80 лет (сообщение получено 30 августа), второе сообщение — о человеке в возрастной группе от 50 до 60 лет — было получено 5 сентября.

Для проведения дальнейшего расследования летальных исходов сейчас ожидаются результаты вскрытия. После чего анализом займется группа экспертов из Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты Инспекции здравоохранения и Совета по иммунизации, врачи соответствующей области медицины.

До сих пор в Латвии не подтверждены случаи смертей, причиной которых могли стать последствия прививок от вируса. Агентство лекарств подчеркивает, что хотя в публичном пространстве распространяется информация об абсолютно здоровых скончавшихся после вакцинации людях, она не подтверждается после углубленной оценки и получения дополнительных сведений. Например, в августе было установлено, что 30-летняя учительница, скончавшаяся спустя 40 дней после второй дозы вакцины, скорее всего, умерла из-за другого лекарства, которое постоянно принимала.