Госагентство лекарств: побочные эффекты после третьей прививки от Covid-19 такие же, как после первых двух
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Побочные реакции после третьей дозы вакцины Covid-19 аналогичны тем, которые появляются после первой или второй прививки, сообщило агентству LETA Государственное агентство лекарств.

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К 30 ноября Госагентство лекарств получило 40 сообщений о возможных побочных эффектах после получения третьей дозы вакцины от коронавируса. В целом к 30 ноября в Латвии было получено 2796 сообщений о предполагаемых побочных эффектов после прививки от Covid-19.

На сегодняшний день сделано 2 270 977 прививок от коронавируса, включая первую, вторую и третью дозы.

Согласно статистике, в среднем один человек из 1000 вакцинированных сталкивается с побочными эффектами после вакцинации от коронавируса.

Наиболее частыми побочными эффектами являются те, которые описаны в инструкции по применению вакцины, такие как боль в месте инъекции, повышенная температура, озноб и усталость.

Из всех заявлений о побочных реакциях на вакцину от Covid-19, полученных в Латвии к 30 ноября, 619 сообщений, или 22%, были классифицированы как значимые. Это означает, что в этих случаях сообщалось о реакциях, которые привели, например, к госпитализации пациента или врач посчитал побочный эффект существенным. Однако это не означает, что во всех случаях заявленная побочная реакция подтверждается, подчеркнули в Госагентстве лекарств. Все отчеты о побочных эффектах тщательно анализируются и, при необходимости, собирается дополнительная информация.

На сегодняшний день в Латвии не подтверждено ни одного случая летального случая, который мог бы быть связан с вакциной от Covid-19.

Госагентство лекарств призывает жителей сначала связаться со своим врачом, если у них возникнут какие-либо опасения по поводу каких-либо побочных эффектов после вакцинации или любых других лекарств. Врач обязан сообщать о любых побочных эффектах.

Также Госагентство лекарств отмечает, что преимущества вакцин от Covid-19 по-прежнему перевешивают риски. Данные показывают, что побочные эффекты после прививки от коронавируса обычно несравнимо менее серьезны, чем симптомы Covid-19.

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