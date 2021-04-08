Госагентство лекарств: привившимся AstraZeneca латвийцам нужно следить за состоянием здоровья
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лицам, получившим вакцину от Covid-19 производства AstraZeneca, в течение двух недель после прививки следует следить за состоянием здоровья, а в случае появления необычных симптомов — незамедлительно обращаться за медицинской помощью, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на представителя Государственного агентства лекарств и Европейского агентства лекарств Зане Нейкену.

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В интервью Латвийскому радио Нейкена отметила, что преимущества от вакцины AstraZeneca значительно превышают возможные риски. В то же время нужно предупреждать людей о необходимости незамедлительно обращаться за медицинской помощью, если в течение двух недель после приема вакцины от Covid-19 проявились необычные проблемы со здоровьем, например, сильные головные боли, нехватка дыхания, боли в груди, отек ног, боли в животе или пятна крови за пределами места инъекции.

"Но хочу подчеркнуть: это очень, очень редкие реакции, а Европейское агентство лекарств отметило, что преимущества, которые дает вакцинация, все еще перевешивают вероятные риски", — заявила Нейкена.

Она рассказала, что латвийские ответственные службы ознакомятся с результатами оценки Европейского агентства лекарств в отношении препарата AstraZeneca и "примут соответствующие действия, если это потребуется".

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