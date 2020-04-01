Госагентство предупреждает латвийцев: на данный момент не существует подтвержденного лекарства или терапии от Covid-19

Государственное агентство лекарств (ZVA) призывает жителей Латвии понимать, что пока что не существует подтвержденных методов терапии для лечения или профилактики болезни Covid-19 и вызванных ею осложнений.

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В частности, отмечается, что на данный момент нет информации об эффективности гидроксихлорина (Plaquenil), а также о безопасности в случаях, когда этот противомалярийный аппарат используется для борьбы с коронавирусом. Также нет доказательств тому, что комбинирование кобицистата и дарунавира может принести пользу.

Госагентство поясняет, что в процессе научного исследования находится не менее 40 медикаментов, а также 12 вакцин от Covid-19. Как только будут получены доказательства эффективности того или иного препарата, его официально зарегистрируют в ускоренном порядке. По прогнозам Европейского агентства лекарств, вакцина в широком доступе станет доступна примерно через год.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала латвийцев принимать только лекарства, имеющие под собой научную базу. Гомеопатические средства, отметила она, "принимать не следует, и особенно во время вспышки коронавируса".

Лекарство от гриппа, озонотерапия, коралловая вода — все эти чудо-средства рекламируются в социальных сетях как препараты для защиты от нового коронавируса Covid-19. Центр расследовательсткой журналистики Re:Baltica проверил утверждения продавцов об эффективности рекламируемых ими средств и пришел к выводу, что ни одно из них не имеет доказательств. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в этой статье.

Активизировались в связи с коронавирусом и люди, называющие себя целителями или шаманами. В частности, в соцсетях уже замечены предложения латвийцам не только оградить, но и исцелить от Covid-19 — следует лишь заказать "услугу Иммунитет" или "услугу Ментальный щит". Советуем читателям DELFI не становиться жертвами "шаманов"-мошенников.

Инспекция здравоохранения также предупреждает, что покупать медикаменты "с рук" в интернете нельзя, так как это небезопасно.